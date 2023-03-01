Тарасов пригласит «Локомотив» в Медиалигу, если клуб вылетит из РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил перспективы московского клуба в РПЛ.

— Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ?

— Вылететь вряд ли. По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне. Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу.

«Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ.

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