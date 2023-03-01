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    Тарасов пригласит «Локомотив» в Медиалигу, если клуб вылетит из РПЛ

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил перспективы московского клуба в РПЛ.

    — Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ?

    — Вылететь вряд ли. По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне. Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу.

    • «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2023 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 17:25

      Вот, вот, там им самое место после немчуры у руля!

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