Тарасов пригласит «Локомотив» в Медиалигу, если клуб вылетит из РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил перспективы московского клуба в РПЛ.
— Может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ?
— Вылететь вряд ли. По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне. Сейчас у них задача сохраниться. Думаю, это точно получится. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в Медиалигу.
- «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?
Источник: «Спорт-Экспресс»