Дзюба назвал свой главный минус

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что страдает, когда мало играет в футбол.

– Твои главные минусы, как футболиста в команде?

– В этом плане я доверяю Леониду Слуцкому, который говорит, что у меня есть как сильная созидательная аура, так и разрушительная, которая несознательно для меня идет.

– Ты разрушаешь команду?

– Типа того. Когда я не играю, начинаю сильно грустить. Во мне просыпается ребенок – мальчик, который с детства мечтал играть в футбол. Он начинает грустить, и мне становится плохо. Я несчастлив, и мне нужно идти в ту команду, где буду играть.

– Это из области психологии?

– Да. У меня нет специального негатива. Возможно, от меня исходит негативная аура, которую я не контролирую и не осознаю.

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