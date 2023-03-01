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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба назвал свой главный минус

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что страдает, когда мало играет в футбол.

    – Твои главные минусы, как футболиста в команде?

    – В этом плане я доверяю Леониду Слуцкому, который говорит, что у меня есть как сильная созидательная аура, так и разрушительная, которая несознательно для меня идет.

    – Ты разрушаешь команду?

    – Типа того. Когда я не играю, начинаю сильно грустить. Во мне просыпается ребенок – мальчик, который с детства мечтал играть в футбол. Он начинает грустить, и мне становится плохо. Я несчастлив, и мне нужно идти в ту команду, где буду играть.

    – Это из области психологии?

    – Да. У меня нет специального негатива. Возможно, от меня исходит негативная аура, которую я не контролирую и не осознаю.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 16:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 1 марта, 17:48

      Дебил дрочун.. отсутствие мозга главный минус...

      0
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 1 марта, 17:22

      Из минусов - дрочка

      0
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > BlackMurder 1 марта, 17:33

      Ай, шалунишка! ты откуда знаешь? Любишь это дело?

      0
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 1 марта, 17:04

      грустный ребёнок, ну прямо писающий мальчик из искусства...

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > koli4ka 1 марта, 17:26

      только не писающий, а это передергивающий.

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