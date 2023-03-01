Тарасов прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал высказывание нападающего Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

— Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?

— Это его позиция. Я не могу за него отвечать.

— Но вы не согласны с этим?

— Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция.

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