Тарасов прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал высказывание нападающего Александра Кокорина о тюрьме.
- Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
- Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
- Он вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.
— Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?
— Это его позиция. Я не могу за него отвечать.
— Но вы не согласны с этим?
— Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция.
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Источник: «Спорт-Экспресс»