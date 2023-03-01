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    Тарасов прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

    Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал высказывание нападающего Александра Кокорина о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    — Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?

    — Это его позиция. Я не могу за него отвечать.

    — Но вы не согласны с этим?

    — Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2023 14:51
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