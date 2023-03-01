«Сын-то у нас дротист»: Дзюба рассказал, как его отец шутил над ним после слитого видео

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как его семья отнеслась к видео, на котором футболист мастурбирует.

В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.

Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.

Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.

«Они были в шоке. А сейчас прикольно. Батя всегда может подкольнуть: «Ну че там, драчун мой», «Сынок, может, дротики пойдем покидаем», «Сын-то у нас дротист». То есть это нормально, я к этому очень легко отношусь. Для многих это какая-то запретная тема. Я с улыбкой отношусь уже.

Первую неделю мне было неприятно, и то если меня кто-то подкольнул бы, это меня никак бы не задело. Это нормально, ты должен быть к этому готовым, это случилось уже. Или ты эту ситуацию принимаешь и идешь дальше, или начинаешь загоняться, но тогда надо уже вешаться или с окна прыгать. К этому я не готов. Да, ребята, это был я, все», – сказал Дзюба.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!