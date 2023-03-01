Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сын-то у нас дротист»: Дзюба рассказал, как его отец шутил над ним после слитого видео

«Сын-то у нас дротист»: Дзюба рассказал, как его отец шутил над ним после слитого видео

1 марта 2023, 11:37
7

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как его семья отнеслась к видео, на котором футболист мастурбирует.

  • В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.
  • Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.
  • Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.

«Они были в шоке. А сейчас прикольно. Батя всегда может подкольнуть: «Ну че там, драчун мой», «Сынок, может, дротики пойдем покидаем», «Сын-то у нас дротист». То есть это нормально, я к этому очень легко отношусь. Для многих это какая-то запретная тема. Я с улыбкой отношусь уже.

Первую неделю мне было неприятно, и то если меня кто-то подкольнул бы, это меня никак бы не задело. Это нормально, ты должен быть к этому готовым, это случилось уже. Или ты эту ситуацию принимаешь и идешь дальше, или начинаешь загоняться, но тогда надо уже вешаться или с окна прыгать. К этому я не готов. Да, ребята, это был я, все», – сказал Дзюба.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1677660483
Дети и жена тоже пошутили и мама долго смеялась ... Да и вообще видимо крутят дома как семейное видео, для поднятия настроения )))
Ответить
oyabun
1677661160
Приличный человек отказался бы обсуждать и комментировать подобную тему. Все мы не ханжи и всё понимаем, но есть же нормы морали какие то в обществе, чтобы не обсуждать это публично.
Ответить
serhio80
1677662615
А к репортерше с матч ТВ когда лез в трусы жена как отшучивается?
Ответить
serhio80
1677662891
Азмун отмалчивается, в Иране шутников не любят. "Тренеришка" таких клопов просто не замечает. И даже по хлебалу в сборной бил не ты, потому что это не твоё)
Ответить
R_a_i_n
1677668267
Бедные дети. В школе для них ад!
Ответить
ivany4
1677670193
Ну и правильно, первую стадию успешно прохохотал. Следующая, судя во видео из раздевалки - эксгибиционизм.
Ответить
ilichkadr
1677671762
Ой, дурак............
Ответить
Главные новости
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
23:18
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
23:05
1
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
22:53
1
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
22:38
9
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
2
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
22:39
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
2
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
2
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
98
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+