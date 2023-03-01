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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Сын-то у нас дротист»: Дзюба рассказал, как его отец шутил над ним после слитого видео

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как его семья отнеслась к видео, на котором футболист мастурбирует.

    • В 2020-м году появилось видео, как Дзюба мастурбирует на камеру.
    • Видео вызвало общественный резонанс. Его обсуждали на федеральном ТВ.
    • Дзюбу лишили капитанской повязки в «Зените», а Черчесов не вызвал его в сборную.

    «Они были в шоке. А сейчас прикольно. Батя всегда может подкольнуть: «Ну че там, драчун мой», «Сынок, может, дротики пойдем покидаем», «Сын-то у нас дротист». То есть это нормально, я к этому очень легко отношусь. Для многих это какая-то запретная тема. Я с улыбкой отношусь уже.

    Первую неделю мне было неприятно, и то если меня кто-то подкольнул бы, это меня никак бы не задело. Это нормально, ты должен быть к этому готовым, это случилось уже. Или ты эту ситуацию принимаешь и идешь дальше, или начинаешь загоняться, но тогда надо уже вешаться или с окна прыгать. К этому я не готов. Да, ребята, это был я, все», – сказал Дзюба.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 11:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18119

      ilichkadr 1 марта, 14:56

      Ой, дурак............

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 1 марта, 14:29

      Ну и правильно, первую стадию успешно прохохотал.
      Следующая, судя во видео из раздевалки - эксгибиционизм.

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 1 марта, 13:57

      Бедные дети. В школе для них ад!

      1
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      Рейтинг: +3504

      serhio80 1 марта, 12:28

      Азмун отмалчивается, в Иране шутников не любят. "Тренеришка" таких клопов просто не замечает. И даже по хлебалу в сборной бил не ты, потому что это не твоё)

      1
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      Рейтинг: +3504

      serhio80 1 марта, 12:23

      А к репортерше с матч ТВ когда лез в трусы жена как отшучивается?

      2
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 1 марта, 11:59

      Приличный человек отказался бы обсуждать и комментировать подобную тему. Все мы не ханжи и всё понимаем, но есть же нормы морали какие то в обществе, чтобы не обсуждать это публично.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 1 марта, 11:48

      Дети и жена тоже пошутили и мама долго смеялась ... Да и вообще видимо крутят дома как семейное видео, для поднятия настроения )))

      6
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 11:45

      Попросите у Нобеля и выложите всё вью , херли по фразам дробить.
      Хотя , вам на неделю хватит ленту заполнять.

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