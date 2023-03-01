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    «Едем побеждать». «Пари НН» перед матчем с «Зенитом» купил рекламу с изображением Глушакова на билбордах Петербурга

    По Санкт-Петербургу с помощью билбордов распространяют рекламу «Пари НН», который 4 марта сыграет на «Газпром Арене» с «Зенитом».

    На рекламных щитах изображен новичок «Пари НН» Денис Глушаков и есть надпись: «Едем побеждать».

    • Это будет дебют в РПЛ для главного тренера «Пари НН» Артема Горлова.
    • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.
    • «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Колоса

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    01.03.2023 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 1 марта, 12:19

      Кого вы там обыгрывать то собрались, если вас тупа в РПЛ протянули для копилки очков

      0
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 1 марта, 10:05

      У Шнура есть хорошая песня про ехай .....

      0
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      Рейтинг: +3504

      serhio80 > zenitforever2015 1 марта, 14:42

      Вот и ехай)

      0
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      Рейтинг: +173

      Александр.Т. 1 марта, 09:47

      Пустая трата денег

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