«Едем побеждать». «Пари НН» перед матчем с «Зенитом» купил рекламу с изображением Глушакова на билбордах Петербурга

По Санкт-Петербургу с помощью билбордов распространяют рекламу «Пари НН», который 4 марта сыграет на «Газпром Арене» с «Зенитом».

На рекламных щитах изображен новичок «Пари НН» Денис Глушаков и есть надпись: «Едем побеждать».

Это будет дебют в РПЛ для главного тренера «Пари НН» Артема Горлова.

«Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

«Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

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