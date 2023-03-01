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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой: «Бесков и Романцев меня не ругали. Знали, что во мне есть что-то особенное»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал об отношениях с экс-тренерами команды.

    — Самая слабая сторона? За что ругали Олег Романцев или Константин Бесков?

    — Кстати, ни Романцев, ни Бесков никогда не ругали. Всегда поддерживали, потому что, наверное, знали, что во мне есть что-то особенное. Неприятно было слышать, что я плохо играю головой, но мячей, которые я забил головой, у меня больше, чем у других в карьере забито ногами. Я не могу отнести себя к футболистам, которые любили бегать. Никогда не был физически выносливым, хотя играл на высоком уровне. Сформулируем, что с трудом бегал марафон.

    • Мостовой был в «Спартаке» в 1987-1991 годах, брал с командой чемпионат СССР.

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    Источник: News.ru

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    01.03.2023 07:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp 2 марта, 08:49

      Они видели твой потенциал, что ты станешь таким дибилойдом, вот и не трогали , понимали смысла нет и ты сполна оправдал их надежды

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 1 марта, 09:30

      Во мне что то особенное есть, например постоянно грязные, сальные волосы.

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 1 марта, 08:36

      Особенно много стал пи.свистеть

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 марта, 16:00

      Скорей насвистывать

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