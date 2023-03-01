Мостовой: «Бесков и Романцев меня не ругали. Знали, что во мне есть что-то особенное»

Они видели твой потенциал, что ты станешь таким дибилойдом, вот и не трогали , понимали смысла нет и ты сполна оправдал их надежды
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал об отношениях с экс-тренерами команды.
— Самая слабая сторона? За что ругали Олег Романцев или Константин Бесков?
— Кстати, ни Романцев, ни Бесков никогда не ругали. Всегда поддерживали, потому что, наверное, знали, что во мне есть что-то особенное. Неприятно было слышать, что я плохо играю головой, но мячей, которые я забил головой, у меня больше, чем у других в карьере забито ногами. Я не могу отнести себя к футболистам, которые любили бегать. Никогда не был физически выносливым, хотя играл на высоком уровне. Сформулируем, что с трудом бегал марафон.
- Мостовой был в «Спартаке» в 1987-1991 годах, брал с командой чемпионат СССР.
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