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  • Рианчо рассказал, какой еврокубок может выиграть «Спартак»

Рианчо рассказал, какой еврокубок может выиграть «Спартак»

28 февраля 2023, 23:04
2

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы московского клуба в еврокубках.

«Может ли «Спартак» однажды выиграть какой-то из еврокубков? Думаю, Лигу конференций красно-белые могли бы выиграть при удачном стечении обстоятельств. Лигу чемпионов и Лигу Европы — нет. Слишком сложные турниры, их выигрывают только топ-клубы.

Но сейчас трудно говорить о перспективах российских клубов в еврокубках, потому что они вообще отстранены. И никто не знает, как долго это продлится», — заявил Рианчо.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рианчо Рауль
Комментарии (2)
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NF98
1677640077
Уже выиграли. Copa del Sol 2012
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SLADE2019
1677648500
Ясное дело, что только конференцию, да при удачном стечении обстоятельств. Ответ на поверхности был.
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