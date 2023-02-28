Рианчо рассказал, какой еврокубок может выиграть «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы московского клуба в еврокубках.

«Может ли «Спартак» однажды выиграть какой-то из еврокубков? Думаю, Лигу конференций красно-белые могли бы выиграть при удачном стечении обстоятельств. Лигу чемпионов и Лигу Европы — нет. Слишком сложные турниры, их выигрывают только топ-клубы.

Но сейчас трудно говорить о перспективах российских клубов в еврокубках, потому что они вообще отстранены. И никто не знает, как долго это продлится», — заявил Рианчо.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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