Глушаков выложил фото с тренером «Пари НН» Горловым из 1998 года

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков показал архивные фотографии в своем телеграм-канале.
На снимках он вместе с Артемом Горловым, который сейчас тренирует нижегородскую команду. Они оба 1987 года рождения.
«1998 год, детский турнир в Чертаново. Вместе с Артeмом Сергеевичем Горловым стоим в одном ряду!
Тогда наши пути разошлись, но спустя 25 лет, они вновь пересекаются.
В понедельник мы провели первый официальный матч. Он – перспективный главный тренер «Нижнего Новгорода», я – многообещающий полузащитник, молодой и перспективный.
С дебютом, коуч!» – написал Глушаков.
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Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова