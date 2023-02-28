РПЛ одобрила изменения по работе со СМИ на матчах лиги

Сегодня, 28 февраля, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

На нем единогласно была одобрена поправка в регламент в части работы СМИ на матчах РПЛ.

«В соответствии с ней, клубы будут предоставлять в микст-зоны от двух до пяти футболистов из числа участников матча.

Количество футболистов зависит от категории игры: например, на матчах тура это три человека от победителя и два – от его соперника.

В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками.

На остальных матчах РПЛ журналистам гарантируется интервью как минимум с одним игроком от каждой команды.

Но, исходя из статуса матча, Лига может увеличивать количество обязательных пресс-подходов до двух со стороны каждого клуба.

При этом условие обязательного прохода всех игроков через микст-зону сохранятся.

После утверждения бюро исполкома РФС соответствующая поправка будет внесена в регламент», – говорится в публикации пресс-службы турнира.

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