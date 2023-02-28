Депутат Терюшков отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, что легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«Я всегда был против легионеров в наших внутренних первенствах. Что касается натурализации спортсменов, то к этому процессу отношусь крайне настороженно.

Самое важное чтобы при завершении спортивного профессионального контракта гражданство Российской Федерации не теряло актуальность для спортсмена прошедшего через эту процедуру», – заявил Терюшков.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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