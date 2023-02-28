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  • Депутат Терюшков отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

Депутат Терюшков отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо

28 февраля 2023, 14:57
2

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о том, что легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо официально стали гражданами России.

«Я всегда был против легионеров в наших внутренних первенствах. Что касается натурализации спортсменов, то к этому процессу отношусь крайне настороженно.

Самое важное чтобы при завершении спортивного профессионального контракта гражданство Российской Федерации не теряло актуальность для спортсмена прошедшего через эту процедуру», – заявил Терюшков.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит Малком Клаудиньо Терюшков Роман
Комментарии (2)
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Enter2006
1677585757
А почему настороженно? Свою молодёжку просрали, вот такие как ты, депутаты, вот и последствия...
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alefreddy
1677602545
а депутаты и и их семьи натурализованы на Западе это как
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