Хлусевич: «Промес никогда не поддается стрессу»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об одноклубнике Квинси Промесе после матча с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России.

Голландец не забил пенальти, исполнив «паненку».

Судья дал перебить 11-метровый, так как вратарь Илья Лантратов до удара выпрыгнул с линии ворот.

Со 2-й попытки Промес реализовал пенальти.

– У Промеса сегодня не получилось забить с пенальти два раза. Что это было? Небольшой стресс?

– По-моему Квинси никогда не поддается стрессу. Ничего страшного, все бывает в футболе. Он же в итоге забыл и все прекрасно.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?