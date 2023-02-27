Стало известно, сколько заработал судья матча «Спартак» – «Локомотив»

Главный судья ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) Сергей Иванов получил за игру 148 тысяч рублей «чистыми».

«Василий Казарцев, отработавший на VAR, заработал 90 тысяч рублей до вычета налогов или 78,3 тысячи после него. Два помощника арбитра на этой стадии турнира получают 85 тысяч рублей до вычета налогов, AVAR – 40, резервный судья – 25», – сообщил источник.

«Локомотив» планирует обращаться по судейству в ЭСК РФС.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?