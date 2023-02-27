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  • Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» в Кубке России

Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака» в Кубке России

27 февраля 2023, 22:45

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

  • Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.
  • «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

– Надо пересмотреть эпизоды. В большей степени в первом тайме был переломный момент, где был фол и был там пенальти или не пенальти.

Что касается трактовки... На наш взгляд, там был фол, но судья решил иначе.

– Кажется, на поле было только три человека.

– На мой взгляд, в подсчетах вы несколько ошибаетесь. Это субъективное мнение каждого конкретного человека.

Другой скажет было 11, третий – восемь, другой – пять. А индивидуальную оценку мы дадим игрокам соответственно в индивидуальных беседах.

– Команда создала достаточно моментов, но не хватало ударов...

– В этом компоненте надо поработать. Ответственность брать на себя необходимо. Если такие моменты есть, надо проявлять себя. Мы это только поддерживаем.

– У вас есть понимание, почему «Локомотив» в столь плачевной ситуации? По игре так не скажешь.

– Не стоит сейчас анализировать вслух эти причины. Мы анализ свой провели, поработали на сборах, нам совершенно не хочется обсуждать коллег, мы отвечаем только за свою работу.

Нам надо двигаться дальше. Команда продолжит борьбу за титул, пускай и по нижней сетке.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Галактионов Михаил
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