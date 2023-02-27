Юран: «Наши молодые футболисты разбалованы. Еще не заиграл, а жизнь уже удалась – красивая машина, квартира»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран раскритиковал менталитет молодых российских футболистов.

«Воспитание всегда исходит от родителей. Мое поколение футболистов никогда не ставило на первый план деньги, первым был футбол! Нынешнее молодое поколение российских футболистов разбалованное — игрок еще не заиграл нормально, а жизнь уже удалась — красивая машина, квартира. Я не против, чтобы они зарабатывали, но цена должна соответствовать качеству.

Ты сначала отдайся футболу, и он обязательно тебя вознаградит. Сейчас мышление у них такое, что их надо сразу вознаградить, а они еще подумают, надо ли себя отдавать игре. Только начал футболист более-менее играть — про него сразу говорят, что звезда и дают бешеные контракты. А на самом деле он даже не тянет на хороший контракт и через год спускается в Первую лигу. Это жизненный пример!

Я десять лет в Европе поиграл — чтобы заслужить большой контракт, надо выступать два-три года на высоком уровне. В России футболистам дают возможность почувствовать себя королями, и они начинают думать: «Ну все, жизнь удалась!». Это не так! Ничего еще не удалось. Из-за этого многие и не могут заиграть. Деньги влияют на подсознание человека в негативную сторону. И в итоге у них карьера заканчивается, не успев начаться», — сказал Юран.

Юран – воспитанник украинского футбола.

Он выигрывал чемпионат СССР с киевским «Динамо», а также чемпионат Португалии с «Бенфикой» и «Порту».

Как тренер Юран в 2007 году вывел «Шинник» в РПЛ.

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