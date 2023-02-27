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«У него есть что подсмотреть». Мелкадзе – о Смолове

27 февраля 2023, 10:13
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос, у какого форварда из РПЛ можно чему-то научиться.

– Лично для тебя в РПЛ есть нападающий, у которого ты можешь что-то подсмотреть?

– Лично мне нравится, как играет Смолов. У него есть что подсмотреть, например, в плане тонкости и обработки мяча в штрафной площади.

– Знал, что тебя сравнивают с Игуаином?

– Да, слышал. Видел парочку мемов. Это неплохой нападающий. До его уровня мне еще расти и расти.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Смолов Федор Мелкадзе Георгий
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