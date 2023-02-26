Медведев: «Весь Ульяновск жил матчем с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от кубкового матча с «Волгой» (3:0).

«Был вчера на стадионе и видел своими глазами, как весь город буквально жил вывеской «Волга» — «Зенит»: непрекращающаяся очередь на вход, заполненные трибуны, оглушительная поддержка и самые яркие футбольные эмоции. Многие не смогли попасть на стадион и смотрели этот исторический для домашней команды матч из-за забора, из окон соседних зданий и специально организованных фан-зон в центре города. На протяжении двух дней все рейсы в Ульяновск были забиты нашими болельщиками, которые устроили организованный проход до стадиона и задали нужное настроение здорового соперничества.

Хотел бы особо поблагодарить болельщиков — тех, кто приехал из Петербурга и других регионов для поддержки команды. Любовь к команде объединяет нас!» – сказал Медведев.

По ходу матча в полузащитника гостей Вендела бросили банан.

«Волга» вылетела из Кубка.

«Зенит» в следующем раунде сыграет с клубом РПЛ.

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