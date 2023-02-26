Мак Аллистер: «Аргентина выиграла ЧМ-2022 благодаря Месси»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер считает, что его команда стала чемпионом мира в декабря благодаря форварду Лионелю Месси.

«Месси показал на тяжелейшем турнире, насколько он хорош и важен для команды. В Аргентине ему были очень благодарны, потому что мы знаем, что стали чемпионами мира благодаря Лионелю», – сказал Мак Аллистер.

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.

В финале Аргентина в серии пенальти победила Францию.

У Месси 7 «Золотых мячей».

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