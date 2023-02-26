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  • Почему «Зенит» играет в Кубке с «Волгой», а ЦСКА и «Спартак» – с клубами из РПЛ. Напоминаем структуру турнира

Почему «Зенит» играет в Кубке с «Волгой», а ЦСКА и «Спартак» – с клубами из РПЛ. Напоминаем структуру турнира

26 февраля 2023, 19:40
20

В Кубке России начался плей-офф. На момент написания материала сыграны уже такие матчи:

Пока один самых частозадаваемых вопросов (в том числе и в комментариях на «Бомбардире»), почему всем представителям РПЛ достались клубы из Премьер-лиги, а «Зениту» – ульяновская «Волга». Это часть новой структуры турнира, которую нужно напомнить.

Как выглядит новая структура Кубка России: «Зенит» попал на «Волгу» из-за третьего места в группе

С этого сезоне в Кубке России была групповая стадия – это не секрет. Каждая команда сыграла с каждой в группе по два раза. А вот итоги всех групп:

Две лучшие команды (1-я и 2-я строчки) вышли в путь РПЛ. Команды, занявшие 3-и места, и команды из низших лиг – Путь регионов. «Зенит» в своей группе занял 3-е место, поэтому прошел в Путь регионов вместе с ульяновской «Волгой», «Торпедо», «Акроном», «Уфой», «Ахматом», «Звездой» СПб и «Пари НН».

Что будет дальше: «Зенит» все-таки сыграет с клубом РПЛ на пути к финалу

Проигравшие в Пути регионов вылетают из турнира. Проигравшие в Пути РПЛ переходят в Путь регионов и продолжают движение к Суперфиналу.

По датам дальнейшая структура турнира выглядит следующим образом:

  • 16 марта – ответные четвертьфинальные матчи (или Этап 2) в Пути регионов, 4 матча;
  • 15 марта и 5 апреля – этапы полуфиналов Кубка РПЛ;
  • 6 и 20 апреля – этапы полуфиналов Кубка России;
  • 3 и 19 мая – двухматчевый финал Пути РПЛ;
  • 4 и 17 мая – двухматчевый финал Пути регионов;
  • 11 июня – Суперфинал, в котором встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Кажется, сейчас мало кто сомневается в вылете «Зенита» из Кубка после четвертьфинала, учитывая мощную победу (3:0) над «Волгой» на выезде. В следующем раунде ему может вполне попасться клуб из РПЛ, который вылетит из Пути РПЛ после своих четвертьфиналов.

РФС ввел усложненную структуру Кубка России в августе. Тогда Максим Митрофанов объяснял:

«Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов. РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Зенит Спартак ЦСКА Акрон Краснодар Локомотив Волга
Комментарии (20)
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шахта Заполярная
1677404218
Какой статус у команды, такой и соперник.
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Азбука
1677406361
Такое впечатление, что команды и болельщики не читали правила проведения кубка заранее, а теперь удивляются. В Зените видимо прочитали и теперь играют с Волгой, и только один раз.
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Play
1677406529
Мне эта структура напоминает кусок г*вна. Вот крутит вертит человек этот кусок у себя в руках, пытается что-то вылепить, но как не крути, всё равно кусок г*вна получается.
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slavа0508
1677407988
Да всем всё понятно . не стоит из болел даунов делать . но то что понятно не отменяет дебильного формата турнира ....
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NewLife
1677410918
Надо было еще один путь добавить - путь дебилов, из которого выходят на улицу и не возвращаются функционеры, придумавшие эту муть.
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Skull_Boy
1677411706
Да все понятно уже давно для кого это делается
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R_a_i_n
1677415120
Данный формат запутан на первый взгляд. Но стоит один раз разобраться и все будет понятно. Сделано это для увеличения количества матчей. Европы нету, будем кубок смотреть.
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Урия Гип
1677416229
Исключительно всё для победы Спартака делается.
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GoldPlayFIFARus9
1677417397
Сколько спартаковских дурачков в комментах, я в шоке)). А потом удивляются, почему над ними вся страна рофлит... Обыграй Зенит в последнем матче Спартак не по пенальти, а в основное время с нужным счётом, то Спартак бы играл с Волгой, а Зенит был бы в верхней сетке. Так сказать держу в курсе
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felimonov1982
1677454006
Нормально так). Сейчас нужно быть, как никогда внимательным! Не вестись на всякие разводы в телеге по прогнозам. Найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! Проверено временем.
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