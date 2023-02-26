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    Почему «Зенит» играет в Кубке с «Волгой», а ЦСКА и «Спартак» – с клубами из РПЛ. Напоминаем структуру турнира

    В Кубке России начался плей-офф. На момент написания материала сыграны уже такие матчи:

    Пока один самых частозадаваемых вопросов (в том числе и в комментариях на «Бомбардире»), почему всем представителям РПЛ достались клубы из Премьер-лиги, а «Зениту» – ульяновская «Волга». Это часть новой структуры турнира, которую нужно напомнить.

    Как выглядит новая структура Кубка России: «Зенит» попал на «Волгу» из-за третьего места в группе

    С этого сезоне в Кубке России была групповая стадия – это не секрет. Каждая команда сыграла с каждой в группе по два раза. А вот итоги всех групп:

    Две лучшие команды (1-я и 2-я строчки) вышли в путь РПЛ. Команды, занявшие 3-и места, и команды из низших лиг – Путь регионов. «Зенит» в своей группе занял 3-е место, поэтому прошел в Путь регионов вместе с ульяновской «Волгой», «Торпедо», «Акроном», «Уфой», «Ахматом», «Звездой» СПб и «Пари НН».

    Что будет дальше: «Зенит» все-таки сыграет с клубом РПЛ на пути к финалу

    Проигравшие в Пути регионов вылетают из турнира. Проигравшие в Пути РПЛ переходят в Путь регионов и продолжают движение к Суперфиналу.

    По датам дальнейшая структура турнира выглядит следующим образом:

    • 16 марта – ответные четвертьфинальные матчи (или Этап 2) в Пути регионов, 4 матча;
    • 15 марта и 5 апреля – этапы полуфиналов Кубка РПЛ;
    • 6 и 20 апреля – этапы полуфиналов Кубка России;
    • 3 и 19 мая – двухматчевый финал Пути РПЛ;
    • 4 и 17 мая – двухматчевый финал Пути регионов;
    • 11 июня – Суперфинал, в котором встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

    Кажется, сейчас мало кто сомневается в вылете «Зенита» из Кубка после четвертьфинала, учитывая мощную победу (3:0) над «Волгой» на выезде. В следующем раунде ему может вполне попасться клуб из РПЛ, который вылетит из Пути РПЛ после своих четвертьфиналов.

    РФС ввел усложненную структуру Кубка России в августе. Тогда Максим Митрофанов объяснял:

    «Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов. РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах».

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    26.02.2023 19:40
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +10

      felimonov1982 27 февраля, 02:26

      Нормально так). Сейчас нужно быть, как никогда внимательным! Не вестись на всякие разводы в телеге по прогнозам. Найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! Проверено временем.

      0
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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ 27 февраля, 02:18

      мне нравится такая структура

      0
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      Рейтинг: +10

      herherd 27 февраля, 01:15

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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 26 февраля, 16:16

      Сколько спартаковских дурачков в комментах, я в шоке)). А потом удивляются, почему над ними вся страна рофлит...
      Обыграй Зенит в последнем матче Спартак не по пенальти, а в основное время с нужным счётом, то Спартак бы играл с Волгой, а Зенит был бы в верхней сетке. Так сказать держу в курсе

      8
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      Рейтинг: +17398

      Barmaleushka > GoldPlayFIFARus9 27 февраля, 11:15

      Странно что ты этому удивлён , вроде не новичок на сайте .
      Дурачков всё больше , их самоуверенность всё растёт , а кривая адекватности стремительно идёт вниз .
      Может там реально секта с федунихой во главе ?

      1
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      Рейтинг: +24

      Delije_CeBep > GoldPlayFIFARus9 27 февраля, 12:18

      Если бы не бы

      0
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 26 февраля, 16:07

      Так надо ....

      0
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      Рейтинг: +1483

      Урия Гип 26 февраля, 15:57

      Исключительно всё для победы Спартака делается.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1005

      г.Онега 26 февраля, 15:48

      правила то понятны , потом переделают когда если когда начнут опять играть клубы в европе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12508

      R_a_i_n 26 февраля, 15:38

      Данный формат запутан на первый взгляд. Но стоит один раз разобраться и все будет понятно. Сделано это для увеличения количества матчей. Европы нету, будем кубок смотреть.

      4
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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ > R_a_i_n 27 февраля, 02:20

      всё верно


























      всё верно



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      0
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      Рейтинг: +17398

      Barmaleushka 26 февраля, 15:29

      Почему , почему ? По кочану .
      Суворовец сегодня на жёстких ломах сидит .

      3
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      Рейтинг: +1145

      Suvorov51 > Barmaleushka 26 февраля, 20:42

      Дод сменил пол и стал БАРМАТУХОЙ, то бабай бывает, ну как гей, но не ПИ..РАСТ, . а бывает ПИ..РАСТ, но не гей, трудно понять кто это оно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1145

      Suvorov51 26 февраля, 15:15

      Все потому, что помойка и должна там постоянно играть, ведь она не вышла из второй лиги куда улетела, помойку вытащили из второй лиги, только из-за Ленинграда, что город милионник а команда во второй лиги

      6
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      Рейтинг: +7890

      Беспонтий > Suvorov51 26 февраля, 17:07

      просрал просрочку в семишагах ?
      видать лица без определённого места жительства сильнее оказались

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