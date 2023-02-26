Почему «Зенит» играет в Кубке с «Волгой», а ЦСКА и «Спартак» – с клубами из РПЛ. Напоминаем структуру турнира

В Кубке России начался плей-офф. На момент написания материала сыграны уже такие матчи:

Пока один самых частозадаваемых вопросов (в том числе и в комментариях на «Бомбардире»), почему всем представителям РПЛ достались клубы из Премьер-лиги, а «Зениту» – ульяновская «Волга». Это часть новой структуры турнира, которую нужно напомнить.

Как выглядит новая структура Кубка России: «Зенит» попал на «Волгу» из-за третьего места в группе

С этого сезоне в Кубке России была групповая стадия – это не секрет. Каждая команда сыграла с каждой в группе по два раза. А вот итоги всех групп:

Две лучшие команды (1-я и 2-я строчки) вышли в путь РПЛ. Команды, занявшие 3-и места, и команды из низших лиг – Путь регионов. «Зенит» в своей группе занял 3-е место, поэтому прошел в Путь регионов вместе с ульяновской «Волгой», «Торпедо», «Акроном», «Уфой», «Ахматом», «Звездой» СПб и «Пари НН».

Что будет дальше: «Зенит» все-таки сыграет с клубом РПЛ на пути к финалу

Проигравшие в Пути регионов вылетают из турнира. Проигравшие в Пути РПЛ переходят в Путь регионов и продолжают движение к Суперфиналу.

По датам дальнейшая структура турнира выглядит следующим образом:

16 марта – ответные четвертьфинальные матчи (или Этап 2) в Пути регионов, 4 матча;

15 марта и 5 апреля – этапы полуфиналов Кубка РПЛ;

6 и 20 апреля – этапы полуфиналов Кубка России;

3 и 19 мая – двухматчевый финал Пути РПЛ;

4 и 17 мая – двухматчевый финал Пути регионов;

11 июня – Суперфинал, в котором встретятся победители Пути РПЛ и Пути регионов.

Кажется, сейчас мало кто сомневается в вылете «Зенита» из Кубка после четвертьфинала, учитывая мощную победу (3:0) над «Волгой» на выезде. В следующем раунде ему может вполне попасться клуб из РПЛ, который вылетит из Пути РПЛ после своих четвертьфиналов.

РФС ввел усложненную структуру Кубка России в августе. Тогда Максим Митрофанов объяснял:

«Сегодня бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходов. РФС с уважением относится к действующему партнеру кубка, компании Бетсити, и учитывая все обстоятельства, в самое ближайшее время мы завершим переговоры с коллегами, после чего объявим о структуре титульного спонсорства и вещания турнира в предстоящих сезонах».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Локомотива»