Губернатор Ульяновской области опубликовал пост после матча «Волга» – «Зенит». Он не стал упоминать банан

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области, подытожил кубковый матч «Волги» против «Зенита» (0:3).

«Спасибо «Волге» и «Зениту» за игру! После матча зашел в раздевалку к спортсменам, поблагодарил ребят. Это была красивая игра.

Мы дали серьезный бой! «Волга» не стала выставлять оборонительный, неинтересный вариант. Выложились на полную катушку в игре с действующим чемпионом. У наших парней есть мастерство, огромный потенциал. Молодцы.

Сегодняшний матч «Волга» – «Зенит» стал настоящим спортивным праздником для всех ульяновцев. Мы добились игры у нас, дома. Серьезно готовились, переживали. Это уже большая победа. Надеюсь, жителям и гостям города это событие запомнится надолго», – написал Русских.

В конце игры в полузащитника «Зенита» Вендел с трибуны прилетел банан.

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