Губерниев предложил наказание для болельщика, бросившего банан в Вендела

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент в Ульяновске Там во время кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3) в игрока гостей Вендела бросили банан.
«Это расизм, болельщика надо найти и запретить ему посещать футбол лет на пять, а клуб оштрафовать. Другим должно быть неповадно.
Как минимум административное наказание для болельщика должно быть. Случай вопиющий, я в ужасе от того, что такие вещи у нас происходят на футболе», – сказал Губерниев.
- Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
- У Вендела в матче ассист.
- Игрок в России с 2020 года.
РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»