Губерниев предложил наказание для болельщика, бросившего банан в Вендела

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент в Ульяновске Там во время кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3) в игрока гостей Вендела бросили банан.

«Это расизм, болельщика надо найти и запретить ему посещать футбол лет на пять, а клуб оштрафовать. Другим должно быть неповадно.

Как минимум административное наказание для болельщика должно быть. Случай вопиющий, я в ужасе от того, что такие вещи у нас происходят на футболе», – сказал Губерниев.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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