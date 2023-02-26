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  • Губерниев предложил наказание для болельщика, бросившего банан в Вендела

Губерниев предложил наказание для болельщика, бросившего банан в Вендела

26 февраля 2023, 00:17
6

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент в Ульяновске Там во время кубкового матча «Волга»«Зенит» (0:3) в игрока гостей Вендела бросили банан.

«Это расизм, болельщика надо найти и запретить ему посещать футбол лет на пять, а клуб оштрафовать. Другим должно быть неповадно.

Как минимум административное наказание для болельщика должно быть. Случай вопиющий, я в ужасе от того, что такие вещи у нас происходят на футболе», – сказал Губерниев.

  • Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
  • У Вендела в матче ассист.
  • Игрок в России с 2020 года.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Вендел Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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GreyDM
1677371105
Надо найти упыря, посадить в "стакан" (камера 1,5 на 1,5м.), выдать ему ящика 3 бананов, и пока не сожрёт - не выпускать, даже в туалет( а приспичит ему быстро ).Я думаю, после этого, желание кидаться бананами отшибёт,да что там кидаться, он и смотреть на них не сможет)))
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neim
1677384765
Вот такие "болельщики" и не хотят получать FAN ((( .
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Рыло свина
1677387436
у нас идиот комментатор законы устанавливает?
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Kollljan
1677390889
Просто хорошо от.пи.з.дить чувака надо.
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russkiisergei
1677394129
бросьте кто нибудь губерниева с моста в реку, с батареей на ногах
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