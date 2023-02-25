Уридия: «Командам Первой лиги платят двойные-тройные премиальные даже за ничью против «Рубина»

Нападающий «Рубина» Мераби Уридия сообщил, что команды Первой лиги финансово мотивируют перед матчами с казанцами.

– Часто бывает так, что футболист в обычном матче выглядит довольно серо, но удивительным образом преображается именно в игре с «Рубином». Казанцы сталкивались с таким явлением практически в каждом туре.

– Есть такой момент. Не будем забывать, что за «Рубин» всегда двойные-тройные премиальные. Даже за ничью. Все выходят умирать – зарплаты в Первой лиге не такие большие. Я был на двух матчах «Рубина» в Казани. Игра против «КАМАЗа» (1:1). Это был вообще невероятный «КАМАЗ». Есть такой момент. При этом если взять те же «Крылья», которые выходили из Первой лиги в прошлом сезоне – такого настроя не было.

Уридия вернулся в «Рубин» этой зимой, перейдя из «Нефтехимика».

«Рубин» идет в Первой лиге 3-м.

Турнир возобновится в марте.

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