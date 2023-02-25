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  • 19-летний вратарь Алексеев перед выпадением из окна узнал, что с ним разорвали контракт

19-летний вратарь Алексеев перед выпадением из окна узнал, что с ним разорвали контракт

25 февраля 2023, 22:55
3

Бывший одноклубник ушедшего из жизни 19-летнего вратаря Давыда Алексеева Сергей Вырупаев рассказал, что гибели игрока предшествовал разрыв контракта с «Динамо» из Владивостока.

  • Источник ранее сообщил, что Алексеев выпал из окна.

– Каким Давыд был в жизни и на поле?

– В жизни Давыд был жизнерадостным и целеустремленным. На поле, как и все футболисты нашей команды, старался и играл на победу. Частенько выручал нас в важных играх. Странностей за ним я не наблюдал. Не было предпосылок к тому, что случилось.

– Как и откуда ты узнал подробности произошедшего? Про то, что он выпрыгнул из окна и что незадолго до этого ему пришел факс о расторжении контракта?

– Скажу одно, что от одного близкого к нему источника. Но точная причина неизвестна, возможно, у него были и другие проблемы.

  • В этом сезоне Второй лиги у вратаря 9 матчей, 9 пропущенных голов.
  • Игрок – уроженец Екатеринбурга.
  • Матч Кубка России «Урал»«Ростов» начнется с минуты молчания в память об Алексееве.

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Источник: Sport24
Россия. Вторая лига. Группа 3 Россия. Премьер-лига Динамо Вл Урал Алексеев Давыд
Комментарии (3)
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моэм
1682664020
Выпал сам ?...или "помогли" и тогда это убийство....и почему органам неинтересна смерть здорового , молодого человека , у которого всё впереди ?
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Пингвины Антарктиды
1682974840
Как досадно за парня, значит, в команде должен быть штатный психолог.
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