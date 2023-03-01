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    Какой вы футболист?

    В Екатеринбурге похоронили 19-летнего экс-вратаря «Урала». Он выпал из окна

    В Екатеринбурге похоронен бывший голкипер системы «Урала» Давыд Алексеев. 19-летний игрок выпал из окна на прошлой неделе.

    «В траурном мероприятии приняли участие Григорий Иванов, Даниэль Мишкич и другие члены клуба, а также молодежная команда екатеринбуржцев», – добавил источник.

    Незадолго до смерти Алексеев узнал, что с ним разорвало контракт «Динамо» из Владивостока.

    • В этом сезоне Второй лиги у вратаря 9 матчей за «Динамо» из Владивостока, 9 пропущенных голов.
    • Игрок – уроженец Екатеринбурга.
    • Матч Кубка России «Урал»«Ростов» (2:1) начался с минуты молчания в память об Алексееве.

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    19-летний вратарь Алексеев перед выпадением из окна узнал, что с ним разорвали контракт
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    01.03.2023 07:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 11:02

      Жаль парня.
      Очень жаль родителей.
      Соболезнования.
      Хватит нести чушь про контракт, просто так в 19 лет не "выпадают" из окна.
      Психика, алкоголь , наркотики , ссора - вот причины которые могут побудить в таком юнном возрасте к суициду, если он там был ...

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      Рейтинг: +344

      dragoff > Алексей З 1 марта, 17:29

      Что за высер? Если бы, да кабы… Это не тот случай, когда обязательно надо вставлять свои пять копеек

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > dragoff 1 марта, 19:16

      Ну если поросячья морда спокойно это воспринимает , я не такой.

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      Рейтинг: +344

      dragoff > Алексей З 2 марта, 18:21

      Для тебя, что пернуть, что сказать - одно и то же))))

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