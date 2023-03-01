В Екатеринбурге похоронили 19-летнего экс-вратаря «Урала». Он выпал из окна

В Екатеринбурге похоронен бывший голкипер системы «Урала» Давыд Алексеев. 19-летний игрок выпал из окна на прошлой неделе.

«В траурном мероприятии приняли участие Григорий Иванов, Даниэль Мишкич и другие члены клуба, а также молодежная команда екатеринбуржцев», – добавил источник.

Незадолго до смерти Алексеев узнал, что с ним разорвало контракт «Динамо» из Владивостока.

В этом сезоне Второй лиги у вратаря 9 матчей за «Динамо» из Владивостока, 9 пропущенных голов.

Игрок – уроженец Екатеринбурга.

Матч Кубка России «Урал» – «Ростов» (2:1) начался с минуты молчания в память об Алексееве.

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