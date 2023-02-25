Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это какими суками надо быть?!». Агент Смирнов призвал наказать руководство «Динамо» Вл за доведение до самоубийства

«Это какими суками надо быть?!». Агент Смирнов призвал наказать руководство «Динамо» Вл за доведение до самоубийства

25 февраля 2023, 23:24
3

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет вратаря «Байера» Андрея Лунева) отреагировал на смерть вратаря Давыда Алексеева. 19-летний игрок выпал из окна.

  • Незадолго до смерти Алексеев узнал, что с ним разорвало контракт «Динамо» из Владивостока.

«Считаю Сандлера и Ко косвенно виновными в гибели Давыда Алексеева. Считаю, что органам нужно завести дело по ст. 110 УК РФ. Доведение до самоубийства.

Дождаться окончания трансферного окна и расторгнуть по его окончании контракта, чтобы молодой парень не смог никуда трудоустроится, это какими суками надо быть?!

А в команду парня привeл главный тренер Фомин, отец игрока «Динамо» Даниила Фомина», – написал Смирнов.

  • В этом сезоне Второй лиги у вратаря 9 матчей, 9 пропущенных голов.
  • Игрок – уроженец Екатеринбурга.
  • Матч Кубка России «Урал»«Ростов» начнется с минуты молчания в память об Алексееве.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
В Екатеринбурге похоронили 19-летнего экс-вратаря «Урала». Он выпал из окна
«Будем помогать». Григорий Иванов отреагировал на смерть 19-летнего экс-игрока «Урала»
19-летний вратарь Алексеев перед выпадением из окна узнал, что с ним разорвали контракт 3
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Вторая лига. Группа 3 Динамо Вл Алексеев Давыд
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1677361309
И что потом? Выпал бы из окна когда его не поставили в состав? поссорился с бабой? Снег пошел не вовремя? Не надо других виноватить. Жить надо. Ударили, вставать.
Ответить
Lilipyt
1677364077
Если есть контракт, значит есть отступные. Причины разрыва тоже неизвестны. Возможность найти клуб летом все ровно есть. Причин к этому долб@***зму нет. Поэтому в футболе одни хлюпики, у которых настрой на игру зависит от того как они встанут с утра.
Ответить
serglider
1685156230
Новость висит с февраля и больше нет никаких подробностей этой дичи! Что по этому поводу ответило руководство клуба? Если контракт разорвали, значит были какие-то причины, которые клуб не хочет озвучивать.
Ответить
Главные новости
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
1
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
6
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
87
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
11
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
ФотоЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
ФотоНа бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
В российском клубе вспыхнула забастовка
26 мая
10
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
ВидеоВо Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте
9 мая
8
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
ФотоДва игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
12 марта
5
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
ФотоИгрок, которого ЦСКА увел у «Зенита», отправился в аренду во Вторую лигу
2 марта
3
ФотоЛипецкий «Металлург» подписал Пантеру
20 февраля
ФотоЭкс-спартаковец отправился играть в Липецк
20 февраля
Воспитанник «Зенита» перешел в команду Канчельскиса
15 февраля
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
ФотоЗащитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
ФотоВратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
ФотоВратарь московского «Спартака» перешел в тамбовский
26 января
3
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Старейший клуб России закрывается
21 января
5
Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»
6 января
3
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+