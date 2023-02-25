«Это какими суками надо быть?!». Агент Смирнов призвал наказать руководство «Динамо» Вл за доведение до самоубийства

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет вратаря «Байера» Андрея Лунева) отреагировал на смерть вратаря Давыда Алексеева. 19-летний игрок выпал из окна.

Незадолго до смерти Алексеев узнал, что с ним разорвало контракт «Динамо» из Владивостока.

«Считаю Сандлера и Ко косвенно виновными в гибели Давыда Алексеева. Считаю, что органам нужно завести дело по ст. 110 УК РФ. Доведение до самоубийства.

Дождаться окончания трансферного окна и расторгнуть по его окончании контракта, чтобы молодой парень не смог никуда трудоустроится, это какими суками надо быть?!

А в команду парня привeл главный тренер Фомин, отец игрока «Динамо» Даниила Фомина», – написал Смирнов.

В этом сезоне Второй лиги у вратаря 9 матчей, 9 пропущенных голов.

Игрок – уроженец Екатеринбурга.

Матч Кубка России «Урал» – «Ростов» начнется с минуты молчания в память об Алексееве.

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