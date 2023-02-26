«Будем помогать». Григорий Иванов отреагировал на смерть 19-летнего экс-игрока «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о смерти бывшего вратаря команды Давыда Алексеева. Ему было 19 лет, он выпал из окна.

«Мы отдали парня в аренду, он съездил там на сборы, всe было нормально. Хороший мальчишка – кого-кого, а его я лично знал, и шутили мы с ним.

Трагедия только вчера случилась, никто не знает, что делать, куда бежать. Всe решится, будем помогать», – сказал Иванов.

В этом сезоне Второй лиги у вратаря 9 матчей за «Динамо» из Владивостока, 9 пропущенных голов.

Игрок – уроженец Екатеринбурга.

Матч Кубка России «Урал» – «Ростов» начнется с минуты молчания в память об Алексееве.

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