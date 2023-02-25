Умер 19-летний экс-вратарь «Урала»

«Урал» сообщил о смерти своего бывшего голкипера Давыда Алексеева. Ему было 19 лет.

«Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста.

В 2021 году он был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и даже играл в товарищеских матчах», – написали екатеринбуржцы.

Последним клубом Алексеева стало «Динамо» из Владивостока.

В этом сезоне Второй лиги у вратаря 9 матчей, 9 пропущенных голов.

Игрок – уроженец Екатеринбурга.

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