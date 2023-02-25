«Ради этого и вводят Fan ID. С ним ты не сможешь безнаказанно бросить банан». Игрок «Волги» Ефремов – об инциденте с Венделом

Полузащитник «Волги» Дмитрий Ефремов высказался об инциденте во время кубкового матча против «Зенита» (0:3). По ходу игры в полузащитника гостей Вендела бросили банан.

«На таких людей и рассчитан Fan ID. Когда у тебя есть карта болельщика, ты не сможешь безнаказанно бросить на поле банан, бутылку и прочие предметы. Да, зенитовские болельщики бросали снежки. Но снежок — это снежок. Банан — неуважение к человеку. Тем более у нас тоже играют темнокожие футболисты. Это выглядело очень странно», – сказал Ефремов.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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