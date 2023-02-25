«Позорный поступок. Фанат должен быть отстранен от матчей». Колосков – о броске банана в Вендела

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на инцидент из кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3). В игрока гостей Вендела бросили банан.

«Очень неприятная ситуация, такое не должно происходить. Конечно, этого болельщика нужно найти и жестко наказать. Другого мнения здесь быть не может. Его необходимо отстранить от посещения матчей за такой позорный поступок. Такие вещи отрицательно влияют на весь российский футбол, не только на определенную команду», – сказал Колосков.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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