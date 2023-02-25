РПЛ выпустила заявление после брошенного в Вендела банана в Ульяновске

Пресс-служба РПЛ выпустила официальное заявление по инциденту во время кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3). Фанаты хозяев бросили банан в полузащитника гостей Вендела.

«РПЛ осуждает проявление расизма на матче Кубка России.

Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», – написала лига.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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