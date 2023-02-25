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  • РПЛ выпустила заявление после брошенного в Вендела банана в Ульяновске

РПЛ выпустила заявление после брошенного в Вендела банана в Ульяновске

25 февраля 2023, 18:27
4

Пресс-служба РПЛ выпустила официальное заявление по инциденту во время кубкового матча «Волга»«Зенит» (0:3). Фанаты хозяев бросили банан в полузащитника гостей Вендела.

«РПЛ осуждает проявление расизма на матче Кубка России.

Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение», – написала лига.

  • Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.
  • У Вендела в матче ассист.
  • Игрок в России с 2020 года.

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Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Волга Вендел
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1677340059
Да хорошо, что хоть бананом кинули.
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eugen-han
1677340308
В чём проявление расизма? В банане? Это серьёзно или просто заявление? Не надо искать проблему там, где её нет, и выдумывать тоже ничего не надо.
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Persona_non_Grata
1677342935
И эти люди кивают на неадекватность Запада, а сами ???.... Предлагаю всей РПЛ теперь в матчах с Зенитом вставать на колено перед Венделом, как жертвой проклятого расизма !!!
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