«Печально и позорно. Будем находить виновного». Директор «Волги» – о брошенном в Вендела банане

Директор «Волги» Михаил Наволокин отреагировал на брошенный банан в полузащитника «Зенита» Вендела в кубковом матче (0:3).

«Этого эпизода я не видел. Будем разбираться в этом, поднимать видеозаписи и искать того, кто это сделал. Конечно, печально и позорно, что такие вещи происходят. Ничего хорошего в этом нет. Если такой случай был, значит, будем находить виновного», — сказал Наволокин.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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