Камоцци назвал клуб РПЛ с лучшими молодыми российскими игроками

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил набор молодых футболистов у московского клуба.

«В составе «Спартака» играют лучшие молодые российские футболисты. У команды есть хорошие перспективы развития. Работа с молодыми игроками — это то, что всегда дает результат в будущем, если уделять этому аспекту достаточно внимания», – сказал Камоцци.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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