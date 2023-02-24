Сборная Германии хочет сыграть с Украиной в своем 1000-м матче в истории

Сборная Германии летом должна провести юбилейный матч – 1000-й в своей истории.
Немецкий футбольный союз (DFB) планирует, что соперником в историческом матче станет сборная Украины. Игра намечена на июнь. Предположительное место проведения – Гельзенкирхен.
- Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.
- Сборная Германии на ЧМ-2022 не вышла из группы.
- Немцы – 4-кратные чемпионы мира.
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Источник: твиттер Bayern & Germany