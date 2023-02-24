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  • Сборная Германии хочет сыграть с Украиной в своем 1000-м матче в истории

Сборная Германии хочет сыграть с Украиной в своем 1000-м матче в истории

24 февраля 2023, 23:04
4

Сборная Германии летом должна провести юбилейный матч – 1000-й в своей истории.

Немецкий футбольный союз (DFB) планирует, что соперником в историческом матче станет сборная Украины. Игра намечена на июнь. Предположительное место проведения – Гельзенкирхен.

  • Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.
  • Сборная Германии на ЧМ-2022 не вышла из группы.
  • Немцы – 4-кратные чемпионы мира.

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Источник: твиттер Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Украина. Премьер-лига Германия Украина
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1677270143
Сборная сс против сборной оун упа. Хорошая вывеска.
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Oldtrafford83
1677305472
Ну разумеется, а с кем же ещё протестующим играть!?))
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