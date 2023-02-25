«Волга» и «Зенит» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Ульяновске на стадионе «Труд». Начало – в 14:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Алексей Сухой (Россия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 28 (4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

«Волга» занимает 17-е, предпоследнее место в Первой лиге. «Зенит» лидирует в РПЛ.

Команды ни разу не играли друг с другом.

Коэффициенты:

Победа «Волги» – 20.00

Ничья – 7.70

Победа «Зенита» – 1.21

Прогноз на матч: 1-й тайм: Зенит с форой (-1) за кф 1.90

Где смотреть матч Волга – Зенит