«Волга» и «Зенит» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Ульяновске на стадионе «Труд». Начало – в 14:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Волга: Семен Морозов – Айдар Хабибуллин, Илья Максименков, Денис Кутин, Александр Гапечкин – Дмитрий Рахманов, Илья Кубышкин, Азнаур Герюгов, Герман Паскин, Даниил Камлашев – Момо Туре.
- Зенит: Михаил Кержаков – Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос – Данила Козлов, Вендел, Далер Кузяев – Клаудиньо, Иван Сергеев, Густаво Мантуан.
Судья: Алексей Сухой (Россия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 28 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
«Волга» занимает 17-е, предпоследнее место в Первой лиге. «Зенит» лидирует в РПЛ.
Команды ни разу не играли друг с другом.
Коэффициенты:
- Победа «Волги» – 20.00
- Ничья – 7.70
- Победа «Зенита» – 1.21
Прогноз на матч: 1-й тайм: Зенит с форой (-1) за кф 1.90
Источник: «Бомбардир»