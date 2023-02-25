«Волга» и «Зенит» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Ульяновске на стадионе «Труд».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Команды ни разу не играли друг с другом.

Игра состоится в субботу, 25 февраля.

Начало – в 14:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,14. На ничью – 8,00. На выигрыш «Волги» – 20,0.

Прогноз на матч Волга – Зенит