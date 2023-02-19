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    Где смотреть матч «Волга» – «Зенит»: 1/4 финала Кубка России, 25 февраля 2023

    «Волга» и «Зенит» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Ульяновске на стадионе «Труд».

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    Команды ни разу не играли друг с другом.

    • Игра состоится в субботу, 25 февраля.
    • Начало – в 14:30 по московскому времени.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев составляет 1,14. На ничью – 8,00. На выигрыш «Волги» – 20,0.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +775

      прабабушка краба 42 минуты назад

      Игру также будет «Фонбет». Молодцы, что школьникам работу даёте.

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