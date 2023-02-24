Мойзес: «Хочу остаться в ЦСКА после окончания аренды. Я рад играть в России»

Защитник ЦСКА Мойзес заявил о желании остаться в московском клубе.

«Мое желание — остаться в ЦСКА [после окончания аренды]. У меня аренда до конца сезона, я спокойно отношусь к этому. Мой агент на связи с руководством ЦСКА. Я рад играть в России», — заявил Мойзес.

23 сентября Мойзес забил дебютный мяч за ЦСКА в матче с «Краснодаром» (3:0).

ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.

В активе Мойзеса 19 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи.

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