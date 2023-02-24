Тихонов оценил дебют Дзюбы за «Локомотив» в дерби со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал Дебют Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче Кубка России со «Спартаком» (0:1).
«Дзюба неплохо выглядел, был хорош в подыгрыше. Имел несколько моментов, попал в штангу. Но для меня лучшим игроком матча стал Пруцев, который и забил, и вел всю игру. Парень дает большой объем и вообще здорово прибавил», — сказал Тихонов.
- 34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.
- В кубковом матче со «Спартаком» он дебютировал за новую команду.
- Форварда признали лучшим игроком встречи.
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?
Источник: «Матч ТВ»