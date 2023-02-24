Тихонов оценил дебют Дзюбы за «Локомотив» в дерби со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал Дебют Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Дзюба неплохо выглядел, был хорош в подыгрыше. Имел несколько моментов, попал в штангу. Но для меня лучшим игроком матча стал Пруцев, который и забил, и вел всю игру. Парень дает большой объем и вообще здорово прибавил», — сказал Тихонов.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

В кубковом матче со «Спартаком» он дебютировал за новую команду.

Форварда признали лучшим игроком встречи.

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