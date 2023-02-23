«Это было глупо». Мартинес – о перчатке, приложенной к паху

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал свое поведение после финала ЧМ-2022.

Мартинес выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Его признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».

На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.

«Это было глупо. Мы с парнями делали это, но это единственное из того, чем я не горжусь», – сказал Мартинес.

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