«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало – в 15:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Крылья Советов: Иван Ломаев – Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Фернандо Костанца – Александр Коваленко, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Юрий Горшков – Владимир Писарский, Амар Рахманович.
- Динамо: Антон Шунин – Элиэзер Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев – Даниил Фомин, Александр Кутицкий, Лука Гагнидзе – Денис Макаров, Федор Смолов, Муми Нгамале.
Судья: Артем Чистяков (Россия)
- Матчей в сезоне: 7
- Желтые карточки: 20 (2,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: три победы «Крыльев», два раза выиграло «Динамо».
В последний раз команды встречались 7 августа – «Динамо» победило со счетом 2:0 в Самаре.
Коэффициенты:
- Победа Крыльев – 3.10
- Ничья – 3.50
- Победа Динамо – 2.60
Прогноз на матч: фора Динамо (0)
Источник: «Бомбардир»