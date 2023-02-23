«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало – в 15:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Артем Чистяков (Россия)

Матчей в сезоне: 7

Желтые карточки: 20 (2,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: три победы «Крыльев», два раза выиграло «Динамо».

В последний раз команды встречались 7 августа – «Динамо» победило со счетом 2:0 в Самаре.

Коэффициенты:

Победа Крыльев – 3.10

Ничья – 3.50

Победа Динамо – 2.60

Прогноз на матч: фора Динамо (0)

Где смотреть матч Крылья Советов – Динамо