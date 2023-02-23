«Крылья Советов» и «Динамо» сыграют в первом матче 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало – в 15:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Пять последних очных матчей: три победы «Крыльев», два раза выиграло «Динамо».

В последний раз команды встречались 7 августа – «Динамо» победило со счетом 2:0 в Самаре.

Игра состоится в четверг, 23 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита: коэффициент на победу «Крыльев» составляет 2,70, на выигрыш «Динамо» – 2,65. На ничью можно поставить за 3,50.

Прогноз на матч Крылья Советов – Динамо