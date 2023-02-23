Стало известно, как Неймар нагрубил Кампушу после поражения «ПСЖ» от «Монако»

Появились подробности перепалки между нападающим «ПСЖ» Неймаром и советником клуба по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Они поссорились после окончания матча 23-го тура Лиги 1 против «Монако», в котором парижане проиграли со счетом 1:3.

Заходя в раздевалку, бразилец сказал Кампушу: «Не тебе со мной разговаривать, ты не мой тренер».

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с 5-очковым отрывом.

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