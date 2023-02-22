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    Куртуа: «Энфилд» аплодировал Модричу и Бензема. Эти люди умеют ценить великих»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заметил, что фанаты «Ливерпуля» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2) восхищались игроками мадридцев.

    «Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при зрителях, и то, что болельщики «Ливерпуля» аплодировали Луке Модричу и Кариму Бензема, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими игроками», – сказал бельгиец.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2023 07:57
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