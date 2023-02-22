Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти после разгрома «Ливерпуля» назвал самого опасного игрока в мире

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти впечатлен игрой форварда Винисиуса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (5:2).

    «Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор – самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей», – сказал итальянец.

    • Винисиуса признали лучшим игроком матча.
    • У бразильца дубль и ассист.
    • Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Реал» нашел альтернативу Беллингему в «Сельте»
    Хави считает «Реал» фаворитом кубкового матча с «Барселоной» 1
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Барселона», 1/2 финала Кубка Испании, 2 марта
    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2023 07:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100741

      zigbert 22 февраля, 13:52

      Все это так но Винисиус не всегда играет стабильно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11