Анчелотти после разгрома «Ливерпуля» назвал самого опасного игрока в мире

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти впечатлен игрой форварда Винисиуса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (5:2).
«Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор – самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей», – сказал итальянец.
- Винисиуса признали лучшим игроком матча.
- У бразильца дубль и ассист.
- Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.
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Источник: УЕФА