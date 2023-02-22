Анчелотти после разгрома «Ливерпуля» назвал самого опасного игрока в мире

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти впечатлен игрой форварда Винисиуса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (5:2).

«Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор – самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей», – сказал итальянец.

Винисиуса признали лучшим игроком матча.

У бразильца дубль и ассист.

Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

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