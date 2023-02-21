В «Волге» ответили на критику Слуцкого: «У него или поле плохое, или судьи судить не умеют»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов ответил на критику Леонида Слуцкого в адрес газона на стадионе в Ульяновске.

Там сыграют «Волга» и «Зенит» в 1/4 финала Кубка России.

Матч состоится 25 февраля в 14:30 мск.

«Слуцкого послушать: у нас в стране на половине полей играть нельзя. Поэтому он сейчас и не играет, а участвует в разных шоу. Или поле плохое, или судьи судить не умеют — так всю осеннюю часть у него было.

Про поле это сугубо его личное мнение. Непосредственно к матчу с «Зенитом» приезжала комиссия, его три раза инспектировали. Решение вы знаете.

За газоном следят специалисты стадиона, агроном. Его готовят к кубковому матчу в соответствии с графиком работ. Наверное, знают, что делают. Мы к матчу готовы», — сказал Савинов.

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