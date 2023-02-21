Зарема оценила решение «Спартака» не пускать журналистов в раздевалку после дерби с «Локо»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение столичного клуба не пускать журналистов в раздевалку после матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».
«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM клуба.
Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing (серия спортивных документальных сериалов от Amazon – прим. «Бомбардира»), а журналистам и блогерам там делать нечего.
Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», – заявила Салихова.
- «Локо» примет «Спартак» 22 февраля.
- Ответный матч состоится 27 февраля.
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