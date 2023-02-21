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    Зарема оценила решение «Спартака» не пускать журналистов в раздевалку после дерби с «Локо»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение столичного клуба не пускать журналистов в раздевалку после матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

    «Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM клуба.

    Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing (серия спортивных документальных сериалов от Amazon – прим. «Бомбардира»), а журналистам и блогерам там делать нечего.

    Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», – заявила Салихова.

    • «Локо» примет «Спартак» 22 февраля.
    • Ответный матч состоится 27 февраля.

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    Источник: Metaratings

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