Тарасов сделал пересадку волос: «Операция прошла успешно!»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сделал операцию по пересадке волос.

«Операция прошла успешно.

Операция по пересадке волос прошла успешно! Быстро, а главное качественно!» – написал Тарасов в соцсети.

35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.

Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).

Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

Фото: скриншот из видео в соцсетях Дмитрия Тарасова.

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