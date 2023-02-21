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Тарасов сделал пересадку волос: «Операция прошла успешно!»

21 февраля 2023, 19:34
9

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сделал операцию по пересадке волос.

«Операция прошла успешно.

Операция по пересадке волос прошла успешно! Быстро, а главное качественно!» – написал Тарасов в соцсети.

  • 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.
  • Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
  • Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

Фото: скриншот из видео в соцсетях Дмитрия Тарасова.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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jek718875
1676998564
Пересадку волос? Вот если б пересадку мозгов...
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dragon922
1676999699
а реклама где ?) где делал ?)
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опус 2
1677002203
Он точно от Бузовой чем то заразился
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САДЫЧОК
1677003999
Наверное , на задницу , пересадил.
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шахта Заполярная
1677007325
Пересадил низ на верх, верх на низ. Теперь поди кудрявый стал. А вот до мозгов дело еще не дошло.
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Bozigit
1677050784
Бузова оценит)
Ответить
balam
1677061813
Бузов жгет!
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