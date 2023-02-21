Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов сделал пересадку волос: «Операция прошла успешно!»

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сделал операцию по пересадке волос.

    «Операция прошла успешно.

    Операция по пересадке волос прошла успешно! Быстро, а главное качественно!» – написал Тарасов в соцсети.

    • 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.
    • Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
    • Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

    Фото: скриншот из видео в соцсетях Дмитрия Тарасова.

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Тарасов считает, что Бузова обязана ему своей популярностью 10
    Тарасов дал совет Баринову
    Тарасов объяснился за шутку на тему секса с четырехлетней дочерью
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9729

      САДЫЧОК 37 минут назад

      Наверное , на задницу , пересадил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      опус 2 1 час назад

      Он точно от Бузовой чем то заразился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dragon922 1 час назад

      а реклама где ?) где делал ?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1950

      jek718875 2 часа назад

      Пересадку волос? Вот если б пересадку мозгов...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1440

      GreyDM > jek718875 1 час назад

      Ага, и чтобы бузову ему в доноры)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1950

      jek718875 > GreyDM 1 час назад

      Одной будет маловато, ещё и подружку

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11