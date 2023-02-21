Нигматуллин высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем отношении к тому, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо собираются стать гражданами РФ.

«Натурализация Малкома и Клаудиньо – неоднозначный момент. Нужно признать, что это делается ради освобождения места под новых легионеров.

Так в своe время сделали и с Гильерме в «Локомотиве». Но всe в рамках закона – с этим никак не поспоришь», – заявил Нигматуллин.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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