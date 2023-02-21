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    В «Зените» предположили, сколько времени потребуется Ренану на адаптацию в команде

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новичке петербургской команды Роберте Ренане.

    – Ренан прилетел в Петербург в ночь с воскресенья на понедельник, рано утром побывал в клинике, чтобы выполнить необходимые медицинские формальности, и уже провел первую тренировку с командой.

    Перед этим ребята поздравили Ренана с победой в чемпионате Южной Америки. Очень интересный был турнир.

    Ренан сыграл на нем очень хорошо, что отметили многие специалисты. Теперь надо проявлять себя здесь.

    – По приезду Ренана в Петербург нужно ли было улаживать какие‑то формальности по контракту?

    – Все было подписано сразу. Никакие дополнительные формальности уже были не нужны.

    – Сколько времени может занять адаптация Ренана в «Зените»?

    – Акклиматизация по науке занимает пять дней. А в команде, думаю, ему будет легко адаптироваться.

    Наши бразильцы и колумбийцы помогут ему с первых дней почувствовать себя в «Зените» как дома.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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