В «Зените» предположили, сколько времени потребуется Ренану на адаптацию в команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новичке петербургской команды Роберте Ренане.

– Ренан прилетел в Петербург в ночь с воскресенья на понедельник, рано утром побывал в клинике, чтобы выполнить необходимые медицинские формальности, и уже провел первую тренировку с командой.

Перед этим ребята поздравили Ренана с победой в чемпионате Южной Америки. Очень интересный был турнир.

Ренан сыграл на нем очень хорошо, что отметили многие специалисты. Теперь надо проявлять себя здесь.

– По приезду Ренана в Петербург нужно ли было улаживать какие‑то формальности по контракту?

– Все было подписано сразу. Никакие дополнительные формальности уже были не нужны.

– Сколько времени может занять адаптация Ренана в «Зените»?

– Акклиматизация по науке занимает пять дней. А в команде, думаю, ему будет легко адаптироваться.

Наши бразильцы и колумбийцы помогут ему с первых дней почувствовать себя в «Зените» как дома.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!