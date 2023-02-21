В «Зените» предположили, сколько времени потребуется Ренану на адаптацию в команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о новичке петербургской команды Роберте Ренане.
– Ренан прилетел в Петербург в ночь с воскресенья на понедельник, рано утром побывал в клинике, чтобы выполнить необходимые медицинские формальности, и уже провел первую тренировку с командой.
Перед этим ребята поздравили Ренана с победой в чемпионате Южной Америки. Очень интересный был турнир.
Ренан сыграл на нем очень хорошо, что отметили многие специалисты. Теперь надо проявлять себя здесь.
– По приезду Ренана в Петербург нужно ли было улаживать какие‑то формальности по контракту?
– Все было подписано сразу. Никакие дополнительные формальности уже были не нужны.
– Сколько времени может занять адаптация Ренана в «Зените»?
– Акклиматизация по науке занимает пять дней. А в команде, думаю, ему будет легко адаптироваться.
Наши бразильцы и колумбийцы помогут ему с первых дней почувствовать себя в «Зените» как дома.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.
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