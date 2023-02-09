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    «Реал» предложит 40 миллионов за 19-летнего игрока «Зенита»

    «Реал» хочет купить центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.

    Мадридский клуб готов заплатить за него 40 миллионов евро.

    Официальное предложение по бразильцу «Реал» сделает после клубного чемпионата мира.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
    • Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: твиттер журналиста Кайке Силвы

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +16920

      NewLife 31 минуту назад

      Это надо же копаться в твиттерах х.з. кого с подачи х.з. кого, чтобы выдать на гора такую шнягу. Вершина журналистики от Бомбардира, поздравляю. Как вам удается мониторить твиттеры всей Южной Америки) ?)

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      Рейтинг: +7934

      nik55 36 минут назад

      очередная утка

      0
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      Рейтинг: +28243

      JTherry 37 минут назад

      что-то мне источник инфы не нравится - твиттер журналиста Кайке Силвы... кто это и с чем его употребляют, хз..? от самого Реала - ни строчки, подозреваю, что впервые слышат об этом ноунейме...)

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      Рейтинг: +152

      odessakmv 42 минуты назад

      зачем покупать интуриста из клуба РФ? если можно за ЗП дать команду своему (из штата "Реала") юристу и игрок завтра же бесплатно уйдет, разорвав контракт в одностороннем порядке.... Фейк утятный!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12281

      DeStar 1 час назад

      не верю, реалу конечно защитник пригодился бы, но все-равно, почему он?) почму столько стоит?) почему тогда сразу не забрали его ?
      не, бред

      0
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      Рейтинг: +16920

      NewLife 1 час назад

      Синит - фейкомет.

      1
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      Рейтинг: +13060

      Алексей З 1 час назад

      Игрока никто в России не видел, ну источник сильнейший бессомненно.

      0
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      Рейтинг: +240

      eugen-han 2 часа назад

      Это вброс, как некий маркетинговый ход на трансферном рынке от Зенита. Реал возможно и знать не знает про этого игрока, которого сплавили по неравноценному обмену петербуржцам. Как говорится: ,,обманули дурака на четыре кулака", - это опять же про пресловутую сделку.

      5
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      Рейтинг: +5325

      _Marqella_ > eugen-han 1 час назад

      Как хорошо , что ты всё знаешь..

      1
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      Рейтинг: +2314

      Январь 59 2 часа назад

      Не успел купить , уже предложение по продаже. То ли утка, то ли невероятная сделка.

      0
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      Рейтинг: +822

      7:1 2 часа назад

      хочется взглянуть на здешних рылов, если сделка состоится. а то столько визгов было по алберто. зря визжали, получается.

      4
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      Рейтинг: +3020

      Dgad > 7:1 1 час назад

      Чтоб Реал 40 лямов отдал за ноунейма? Окстись)

      1
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      Рейтинг: +822

      7:1 > Dgad 1 час назад

      глянь, сколько реал отдал за 16-летнего парня.

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      Рейтинг: +1867

      шахта Заполярная > 7:1 1 час назад

      Здешние рылы, это ты про своих про питерских, ну взгляни и повизжи.

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      Рейтинг: +7934

      nik55 > 7:1 31 минуту назад

      чучело----он достался вам бесплатно как довесок по сделке Юри Алберто

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      Рейтинг: +3020

      Dgad > 7:1 5 минут назад

      Этот 16 летний парень уже известен на весь мир, и за ним гнались многие топ клубы, а кто такой Ренан? Чувак которого отдали в довесок за Альберто, если отдали значит не особо то и расчитывали на него.

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