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«Реал» предложит 40 миллионов за 19-летнего игрока «Зенита»

9 февраля 2023, 10:57
23

«Реал» хочет купить центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.

Мадридский клуб готов заплатить за него 40 миллионов евро.

Официальное предложение по бразильцу «Реал» сделает после клубного чемпионата мира.

  • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
  • Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
  • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: твиттер журналиста Кайке Силвы
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Зенит Реал Ренан Роберт
Комментарии (23)
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Dgad
1675929834
Сказки)))
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eugen-han
1675930570
Это вброс, как некий маркетинговый ход на трансферном рынке от Зенита. Реал возможно и знать не знает про этого игрока, которого сплавили по неравноценному обмену петербуржцам. Как говорится: ,,обманули дурака на четыре кулака", - это опять же про пресловутую сделку.
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NewLife
1675932629
Синит - фейкомет.
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DeStar
1675934821
не верю, реалу конечно защитник пригодился бы, но все-равно, почему он?) почму столько стоит?) почему тогда сразу не забрали его ? не, бред
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odessakmv
1675935951
зачем покупать интуриста из клуба РФ? если можно за ЗП дать команду своему (из штата "Реала") юристу и игрок завтра же бесплатно уйдет, разорвав контракт в одностороннем порядке.... Фейк утятный!!!!!
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JTherry
1675936242
что-то мне источник инфы не нравится - твиттер журналиста Кайке Силвы... кто это и с чем его употребляют, хз..? от самого Реала - ни строчки, подозреваю, что впервые слышат об этом ноунейме...)
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nik55
1675936350
очередная утка
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NewLife
1675936648
Это надо же копаться в твиттерах х.з. кого с подачи х.з. кого, чтобы выдать на гора такую шнягу. Вершина журналистики от Бомбардира, поздравляю. Как вам удается мониторить твиттеры всей Южной Америки) ?)
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sv1969
1675945787
Не поленился глянуть на трансфермаркет!Цена парня 2 млн . Берут сомнения однако про сорокет))
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alefreddy
1676303559
а Реал слышал вообще об этом игроке
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