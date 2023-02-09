«Реал» предложит 40 миллионов за 19-летнего игрока «Зенита»

Это надо же копаться в твиттерах х.з. кого с подачи х.з. кого, чтобы выдать на гора такую шнягу. Вершина журналистики от Бомбардира, поздравляю. Как вам удается мониторить твиттеры всей Южной Америки) ?)
«Реал» хочет купить центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана.
Мадридский клуб готов заплатить за него 40 миллионов евро.
Официальное предложение по бразильцу «Реал» сделает после клубного чемпионата мира.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
- Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
- Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
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