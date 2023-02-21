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  • «Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака»

«Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака»

21 февраля 2023, 14:32
5

«Крылья Советов» объявили о переходе вингера «Химок» Александра Зуева.

Описание изображения

26-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

С самарцами он заключил контракт до лета 2023 года.

  • Зуев с 2013 по 2018 год был в «Спартаке».
  • Фланговый нападающий уже выступал за «Крылья» в сезоне-2016/17.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • В этом сезоне игрок провел за «Химки» 16 матчей без голевых действий.

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Источник: сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Химки Крылья Советов Зуев Александр
Комментарии (5)
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АКС-74У
1676980048
Что-то срок контракта очень мал?!
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DOCTOR PENALTY
1676980504
КС давно уже с КБ оттенком, у них много наших было, есть и будет. Александру успехов на Волге.
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Axe111
1676985784
УСИЛИЛИСЬ
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eugen-han
1676987179
Трудоустроился на 4-е месяца, а дальше что, опять искать клуб... на пару с Дзюбой??
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zigbert
1676992101
Не усилит он Крылья Советов да и сами самарцы не верят в это. Но для ротации пойдет.
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