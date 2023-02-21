«Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака»

«Крылья Советов» объявили о переходе вингера «Химок» Александра Зуева.

26-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

С самарцами он заключил контракт до лета 2023 года.

Зуев с 2013 по 2018 год был в «Спартаке».

Фланговый нападающий уже выступал за «Крылья» в сезоне-2016/17.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

В этом сезоне игрок провел за «Химки» 16 матчей без голевых действий.

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