«Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака»

Трудоустроился на 4-е месяца, а дальше что, опять искать клуб... на пару с Дзюбой??
«Крылья Советов» объявили о переходе вингера «Химок» Александра Зуева.
26-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.
С самарцами он заключил контракт до лета 2023 года.
- Зуев с 2013 по 2018 год был в «Спартаке».
- Фланговый нападающий уже выступал за «Крылья» в сезоне-2016/17.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- В этом сезоне игрок провел за «Химки» 16 матчей без голевых действий.
Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!