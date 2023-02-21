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    «Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака»

    «Крылья Советов» объявили о переходе вингера «Химок» Александра Зуева.

    Описание изображения

    26-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

    С самарцами он заключил контракт до лета 2023 года.

    • Зуев с 2013 по 2018 год был в «Спартаке».
    • Фланговый нападающий уже выступал за «Крылья» в сезоне-2016/17.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
    • В этом сезоне игрок провел за «Химки» 16 матчей без голевых действий.

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 14:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +264

      eugen-han 9 минут назад

      Трудоустроился на 4-е месяца, а дальше что, опять искать клуб... на пару с Дзюбой??

      0
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      Рейтинг: +3545

      Axe111 32 минуты назад

      УСИЛИЛИСЬ

      0
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      Рейтинг: +24245

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      КС давно уже с КБ оттенком, у них много наших было, есть и будет. Александру успехов на Волге.

      0
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      Рейтинг: +814

      АКМ-74У 2 часа назад

      Что-то срок контракта очень мал?!

      0
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