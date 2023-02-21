Неймар хочет провести в «ПСЖ» десять сезонов. Его будущее в клубе не зависит от Месси

Нападающий «ПСЖ» Неймар настроен выступать за клуб до 2027 года.

Цель 31-летнего футболиста – отработать до конца свой контракт с парижанами и провести в команде десять сезонов.

Покидать «ПСЖ» бразилец не собирается даже с учетом вероятного ухода своего друга Лионеля Месси.

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

Форвардом интересуется «Челси».

В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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