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    Неймар хочет провести в «ПСЖ» десять сезонов. Его будущее в клубе не зависит от Месси

    Нападающий «ПСЖ» Неймар настроен выступать за клуб до 2027 года.

    Цель 31-летнего футболиста – отработать до конца свой контракт с парижанами и провести в команде десять сезонов.

    Покидать «ПСЖ» бразилец не собирается даже с учетом вероятного ухода своего друга Лионеля Месси.

    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.
    • Форвардом интересуется «Челси».
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 14:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      lek! 1 час назад

      Все правильно,выжми этих шейхов .

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      Рейтинг: +14378

      playsh 1 час назад

      Шесть сезонов Неймар уже отыграл,осталось четыре.При его профессиональному отношению к спорту это вполне возможно.Удачи.

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